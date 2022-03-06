У Миколаєві лунають сирени

У Миколаєві оголосили повітряну тривогу. Мешканцям міста потрібно негайно сховатися в укритті.

Допоможіть літнім родичам або сусідам пройти в укриття. Також не забудьте вимкнути прилади з енергоживлення.

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Повітряна тривога! Ми займаємо оборону, але думаю, що сьогодні вже не будемо чекати десант,

– заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Не виходьте з укриття поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Адже до того часу перебувати на вулиці – небезпечно.

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