У Миколаєві пролунали вибухи: росіяни запустили по області "Шахеди"

Росія завдала удару по Миколаєву в ніч проти 11 липня. В області фіксувалися групи "Шахедів".

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

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Миколаїв атакують "Шахеди"

Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили о 01:28. У Повітряних силах повідомили, що вже о 00:56 курсом на Миколаївщину рухалися ворожі ударні дрони через Херсонську область. О 02:20 в Миколаєві було чути вибух.

Вибухи в області лунали й пізніше – о 02:29 та 02:36. Місцеві спільноти пишуть, що під удар потрапило одне із сіл біля Миколаєва.

Моніторингові канали раніше писали, що на обласний центр рухалися щонайменше п'ять "Шахедів". Вибухи, за даними телеграм-каналів, могли лунати в самому місті або в районі. Подробиць про можливі наслідки атаки поки що немає.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, вночі 11 липня близько 10 вибухів чули жителі Чугуївського району Харківської області. Туди також летіли ворожі безпілотники. Наразі невідомо, чи є в регіоні якісь наслідки ворожого обстрілу.