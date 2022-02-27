У Миколаєві Нацгвардія зупинила фури АТБ з окупантами: росіян знешкодили

Національна гвардія України зупинила фури АТБ з російськими військовими у Миколаєві. Між захисниками і ворогом відбувся бій.

Нацгвардія виявила війська окупантів під час огляду фур з маркуванням мережі АТБ. За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, всіх російських військових знешкодили під час бою.

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Російські загарбники намагаються прорватися до міст вдаючи українців. Зокрема, радник очільника МВС Антон Геращенко опублікував відео зі знищеними диверсантами, що намагалися видати себе за військових України.

Водночас нелюдяності ворога нема меж – у Ворзелі, що на Київщині, окупанти захопили пологове відділення і прикривалися жінками та дітьми. Заручниці не постраждали, водночас ворогу успішно дають відсіч.

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