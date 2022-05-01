У Миколаєві та області чули вибухи: у небо піднялася помаранчева хмара диму

У Миколаєві уранці 29 квітня пролунав потужний вибух, після чого у небо піднялася хмара диму. Крім того, вибухи також чути і в області.

Спершу стовп диму був темного забарвлення. Та згодом став білим. За даними місцевих ЗМІ, його видно за кілька кілометрів.

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Окупанти проти добрива

Голова Миколаївської ОВА прокоментував нову атаку росіян словами "Окупанти проти добрива". Після того, як хмара диму посвітлішала, Кім повідомив, що повітря перевіряють на забруднення.

За словами Віталія Кіма, окупанти влучили в склад або завод міндобрив, де зберігали селітру. Однак повітря чисте.

Селітка / нітрофоска. Повітря чисте,

– лаконічно прокоментував Кім.



Стовп диму після вибуху в Миколаєві / Фото з телеграму Віталія Кіма



Пізніше дим став білим / Фото з телеграму Віталія Кіма

В Одесі спрацювала ППО

Також звуки вибухів чули і в Одесі. Та за офіційною інформацією оперативного командування "Південь", у місті працювала ППО. Над Одесою помітили ворожий безпілотник, який відправився за російським кораблем.

Над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник. Влучанням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротно,

– йдеться в повідомленні командування.

Варто зазначити, що повітряної тривоги ні в Одеській, ні в Миколаївській області на момент вибуху не було.

Окупанти обстріляли злітну смугу

Учора, 30 квітня, росіяни завдали авіаудару по Одещині. Ракета пошкодила злітну смугу, через що її тепер неможливо використовувати за призначенням.

Вибухи в області пролунали близько 18:00. Після цього в області оголосили тривогу.

Міська влада повідомила, що будівництво цієї смуги тривало 5 років. Однак усе обіцяють відновити.

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський не оминув увагою чергову атаку на Одещині. Глава держави наголосив, що одесити ніколи не забудуть такого ставлення росіян до себе та свого міста.

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