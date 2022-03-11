У Миколаєві та області подовжили вимушені канікули в школах та вишах

У зв'язку з небезпекою, пов'язаною зі вторгненням Росії в Україну, у Миколаєві й області вирішили продовжити вимушені канікули у школах і вишах.

Про відповідне рішення розповіли в управлінні освіти Миколаївської міської ради.

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Вимушені канікули продовжили майже до кінця березня

У відомстві зазначають, що у Миколаєві й області змушені продовжити канікули до 28 березня.

Задля безпеки учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста продовжили вимушені канікули до 28 березня,

– йдеться у повідомленні.

Також в управлінні освіти нагадали, що заклади дошкільної та позашкільної освіти не працюють.

Щойно будуть якісь зміни, то про рішення, які прийматимуться щодо роботи закладів освіти, містян повідомлятимуть на офіційних сторінках. Тож рекомендуємо за ними слідкувати.

Зазначимо, що у Вознесенській громаді перед тим ухвалили рішення продовжити канікули до 27 березня.

А от у Куцурубській – підписали наказ про призупинення навчання до 31 березня. Це пов'язано з відсутністю доступу до інтернету в селах.

Натомість у Кривоозерській громаді дітей перевели на дистанційне навчання на невизначений термін.

Тим часом – У Росії виключають з університетів хлопців призивного віку – дивіться відео:

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