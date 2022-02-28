У Миколаєві оголосили повітряну тривогу: негайно в укриття

У Миколаєві оголосили повітряну тривогу. Сирени у місті завили о 18:16.

Місцевих закликають терміново пройти в укриття.

Важливо "Русский военный корабль, иди нах*й": у Миколаївській області почала діяти "нова навігація"

Що робити у випадку оголошення повітряної тривоги

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила. За можливості попередити сусідів, що мешкають поруч. Швидко одягнутися та одягти дітей. Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло. Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

Додамо, що у Миколаєві напередодні готувалися до важкої ночі. Місцеві об'єдналися та підготували російським загарбникам "сюрприз" у вигляді коктейлів Молотова. 28 лютого росіяни намагаються організувати наступ на Миколаїв.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.