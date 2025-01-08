У Миколаєві 18-річний хлопець "на замовлення" підпалив районний суд: молодика затримали

У Миколаєві 18-річного хлопця підозрюють у підпалі будівлі одного з районних судів. Ці злочинні дії юнак попередньо виконав як "замовлення" від куратора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Миколаївщини.

До теми "Стан шоку, нічого не розумієш": у Миколаєві чоловік кинув гранату у суші-бар з людьми

Що відомо про підпал будівлі суду у Миколаєві

У поліції розповіли, що повідомлення про пожежу в будівлі суду по вулиці Самойловича у Миколаєві до правоохоронців надійшло ввечері 5 січня. На місці події поліцейські встановили, що вогнем було пошкоджено кабінет, саму пожежу ліквідували рятувальники.

З місця події поліцейські вилучили фрагменти горіння та інші речові докази, які направили на експертизу. Правоохоронці встановили, що причиною займання адмінбудівлі став умисний підпал,

– наголосили в поліції Миколаївщини.

У ході низки розшукових та слідчих заходів поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Зрештою цього юнака затримали в орендованій квартирі.

"Поліцейські встановили, що 18-річний миколаївець, виконуючи замовлення, спочатку підшукав "потрібну" адмінбудівлю. Він заздалегідь придбав необхідні для злочину знаряддя – молоток та займисті суміші, і за вказівкою підпалив. Усі свої дії зловмисник фільмував, після чого відправив "замовнику" відеозвіт про пошкодження суду та отримав грошову винагороду", – розповіли правоохоронці.

Під час обшуку у хлопця слідчі поліції вилучили мобільні телефони сім- та банківські картки, які він використовував для комунікації із замовником.

У Миколаєві затримали юнака, якого підозрюють у підпалі будівлі суду / Фото поліції Миколаївщини

Нині 18-річному молодику повідомили про підозру за статтею Кримінально кодексу України про умисне знищення або пошкодження майна. За підпал адмінбудівлі йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Досудове розслідування та встановлення всіх обставин злочину і причетних до нього осіб – досі триває.