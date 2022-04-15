У Миколаєві після обстрілу росіян є жертви

Російські окупанти хаотично обстріляли житлові квартали Миколаєва. Унаслідок цього є загиблі.

Через обстріли страждає цивільна інфраструктура міста. Про це повідомили в штабі оперативного командування "Південь",

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Є, на жаль, загиблі

Раніше голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомляла про постраждалих унаслідок обстрілу. Однак у командуванні "Південь" кажуть, що є і загиблі.

Рашисти вкотре застосовують заборонені міжнародними договорами касетні боєзапаси невибіркового ураження. По місту гатять реактивними системами залпового вогню. На жаль, серед цивільного населення є загиблі та поранені,

– йдеться в повідомленні.



Одна із жертв обстрілу Миколаєва / Фото командування "Південь"



Точної кількості жертв поки невідомо / Фото командування "Південь"

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