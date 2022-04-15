У Миколаєві після обстрілу росіян є жертви
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Російські окупанти хаотично обстріляли житлові квартали Миколаєва. Унаслідок цього є загиблі.
Через обстріли страждає цивільна інфраструктура міста. Про це повідомили в штабі оперативного командування "Південь",
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Є, на жаль, загиблі
Раніше голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомляла про постраждалих унаслідок обстрілу. Однак у командуванні "Південь" кажуть, що є і загиблі.
Рашисти вкотре застосовують заборонені міжнародними договорами касетні боєзапаси невибіркового ураження. По місту гатять реактивними системами залпового вогню. На жаль, серед цивільного населення є загиблі та поранені,
– йдеться в повідомленні.
Одна із жертв обстрілу Миколаєва / Фото командування "Південь"
Точної кількості жертв поки невідомо / Фото командування "Південь"
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