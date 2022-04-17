У Миколаєві пошкоджена одна з підстанцій: у людей немає світла

17 квітня 2022 , 10:52
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Джерело:

телеграм Олександра Сєнкевича

У Миколаєві люди залишилися без електропостачання. На одній з підстанцій Миколаєва сталося пошкодження.

Електропостачання мають відновити найближчим часом

Про аварію повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його інформацією, пошкоджена одна з підстанцій у мікрорайоні Соляні.

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Також Сєнкевич інформує про проблему зі світлом у Тернівці. Миколаївський міський голова заявив, що ремонт триває й електропостачання мають відновити найближчим часом. 

Друзі, пошкоджена одна з підстанцій на 35кВ у мікрорайоні Соляні. Полагодимо найближчим часом і відновимо електропостачання. Також є проблема зі світлом у Тернівці. Ремонтуємо,
– йдеться у повідомленні Сєнкевича.

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Автор: Михайло Гема