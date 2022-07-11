У Миколаєві повідомляють про вибухи: залишайтеся у безпеці

російські окупанти продовжують гатити по українських містах. Після повідомлень про вибухи у Харкові такі ж з'явилися у Миколаєві.

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 4:02. У жодному разі не нехтуйте повідомленнями про загрозу ракетних ударів, адже часто росіяни б'ють саме по житлових районах, внаслідок чого гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти.

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У Миколаєві чують вибухи

Практично одночасно із сиренами повітряної тривоги у Миколаєві почали лунати вибухи. Перший з них місцеві жителі почули приблизно о 4:02.

Наразі точно невідомо, чи це були звуки роботи нашої системи протиповітряної оборони, чи "прильоти" російських ракет. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

В будь-якому випадку містянам слід перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, який оголошують лише тоді, коли загроза ворожого ракетного обстрілу повністю зникає.

Коротко про попередні обстріли Миколаївщини

На світанку 10 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Миколаївщині. Вони використовували зенітно-ракетні системи С-300 та розривні снаряди посиленого осколкового ураження.

Загарбники стріляли з району Нової Каховки по об'єктах залізничної інфраструктури у Березнегуватському районі області. На щастя, жертв та поранених серед мирних жителів не було.

За день до цього росіяни також гатили з С-300, але вже по Миколаєву. Внаслідок обстрілу пошкодилися 10 приватних осель.

Також було влучання на територію автотранспортного підприємства, де у внутрішньому дворі перебували десятки цивільних автівок й автобусів. Вони зазнали суттєвих пошкоджень, проте втрат серед місцевого населення не було.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що окупанти випустили одразу 6 ракет. Також він показав відео наслідків ворожого обстрілу, на якому можна побачити подвір'я звичайного будинку з вирвою глибиною в кілька метрів.

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Під час повітряної тривоги важливо не поширювати адрес влучань ворожих ракет, якщо вони стануться. Також не слід публікувати фото чи відео з місць обстрілів. Пам'ятайте, що така інформація грає на руку росіянам – так загарбникам, які свідомо гатять по цивільних об'єктах, набагато простіше коригувати вогонь.