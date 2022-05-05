У Миколаєві повідомляють про вибухи

У Миколаївській області чутло вибухи. Станом на 8:55, коли чули вибухи, сигналу про повітряну тривогу не було, повідомляє 24 канал.

Про звуки вибухів у Миколаєві повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах. За інформацією жителів, українські бійці бомбардують окупантів. Зазначимо, що наразі офіційних підтверджень не було.

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В оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що на Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування зайнятих позицій.

Обстріли з реактивних систем залпового вогню "Смерч"

Там зазначили, що активних наступальних дій з метою просування загарбників в бік Миколаєва не було. Проте протягом останньої доби російські війська здійснили кілька обстрілів з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Росіяни гатять по Миколаєву із забороненої зброї

Загарбники обстрілюють Миколаїв системами залпового вогню із використанням заборонених касетних снарядів. На меті у ворога – нанести максимальне ураження, тому вони б'ють по житлових та промислових кварталах. Наслідком обстрілів є влучання у газові комунікації, електропідстанцію, промислові об'єкти, а також приватні будинки.

Вчора, 4 травня, пізно ввечері окупанти вдарили ще й в район зоопарку. Внаслідок чого нанесено суттєве ураження одній із місцевих шкіл. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Українські війська збили ворожий "Орлан-10"

Російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10" намагався розвідати позиції української армії на Миколаївщині. Проте зенітно-ракетні підрозділи оперативно приземлили ворожий лазутчик.