У Миколаєві росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти

Вночі 17 серпня у Миколаєві чули звуки вибухів. В області оголошували повітряну тривогу. Крім того, про вибухи повідомляють і в Херсоні.

Повідомлення про вибухи з'явились о 01:58. За кілька хвилин до того почали лунати сирени. О 02:13 з'явилась інформація про звуки вибухів в Херсоні.

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Влучання у цивільні будинки

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що вибухи – потужні, їх чули в різних районах міста. Згодом він додав, що є влучання у цивільні об’єкти та пошкодження житлових будинків.

Деталі не даю. Усі необхідні служби працюють на місцях,

– розповів Сєнкевич.

Всю інформацію мер обіцяє зранку. Окремо чиновник повідомив, що в Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112. У разі потреби, слід дзвонити за міськими номерами:

(0512) 30 45 17

(0512) 30 45 18

Попередні обстріли Миколаєва

Миколаївщину та обласний центр останніми місяцями росіяни обстрілюють постійно. Наприклад, вночі, 15 серпня, Миколаїв накрили вогнем. Внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

13 серпня окупанти вкотре вгатили по будинках та порту Миколаєва. По порту випустили 3 реактивні снаряди системи залпового вогню "Ураган". По житлових кварталах вгатили шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч". Одна людина зазнала поранення.

В жодному разі не можна публікувати в мережі фото чи відео вибухів та "прильотів", оскільки це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.

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