У Миколаєві – приліт по цивільному об'єкту, пожежа спалахнула у житловій п'ятиповерхівці

Уночі 13 травня Україну знову охопили повітряні тривоги через загрозу атаки. Зокрема, під удар потрапив Миколаїв.

Унаслідок обстрілу зафіксоване влучання у цивільний об'єкт. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зверніть увагу Біля лікарні у центрі Києва вибухнула швидка: є жертва

Наслідки ворожого обстрілу

Також на першому поверсі житлового багатоповерхового будинку спалахнула пожежа. На місці працюють усі служби.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкєвич уточнив, що пожежа спалахнула на підприємстві. Судячи з повідомлень голови ОВА Віталія Кіма, мова йде про пекарню чи інше підприємство пов'язане з випіканням хліба.

У п'ятиповерховому будинку вибиті усі вікна, а в трьох квартирах спалахнула пожежа. Також пошкоджень зазнав навчальний заклад неподалік.

Станом на 2:30 відомо про 3 постраждалих. 1 людину госпіталізували, 2 людям надали допомогу на місці.

Станом на 2:36 пожежі на місці російської атаки ліквідовано. На щастя, жертв немає.

У Києві вибухнула карета швидкої

Близько опівночі 13 травня у Печерському районі Києва пролунав вибух, після якого спалахнула пожежа. Як з'ясувалося, вибухнула карета швидкої допомоги поблизу Олександрівської лікарні столиці.

Після ліквідації пожежі на місці події виявили тіло 92-річної жінки, яка загинула, жінка віком 60 років потрапила до лікарні з опіками 1 – 2 ступеня важкості.

Причини вибуху поки невідомі.