Частина Миколаєва залишилися без тепла через аварію на мережі ТЕЦ

У Миколаєві виникли проблеми з теплопостачанням, а частина міста – й зовсім без тепла. Це сталося через аварію на мережі ТЕЦ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Миколаївської ТЕЦ.

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У Миколаєві проблеми з теплопостачанням

У пресслужбі Миколаївської ТЕЦ заявили, що через блекаут, що спричинив гідравлічні удари, у системі теплопостачання зафіксовано кілька дефектів. Так, для запобігання ускладненням та забезпечення стабільної роботи системи, почали ремонтні роботи на головній магістралі по вулиці Лоренца Юстуса (Сидорчука).

Під заміну припадає ділянка трубопроводу протяжністю 60 метрів діаметром 700 мм. Однак ремонтні роботи ускладнюються через наявність поруч газопроводу, що вимагає додаткових заходів безпеки.

Хоча міняти будуть лише одну ділянку трубопроводу, але проблеми з теплопостачанням спостерігаються по всьому місту. Циркуляція теплоносія знижена та уповільнена.

Водночас у Миколаївській ТЕЦ наголосили, що це явище є тимчасовим та пов'язане з проведенням ремонтних робіт на ключових ділянках тепломережі. Ремонтні роботи планують закінчити орієнтовно до 23:00 19 грудня 2024 року.