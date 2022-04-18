У Миколаєві прогриміли вибухи

У Миколаєві ввечері 18 квітня прогриміли вибухи. Перед тим по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Місцеві мешканці почули одразу кілька вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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Детальніша інформація буде згодом

Міський голова не розповів деталей. Проте він сказав, що місцева влада з'ясовує ситуацію, тому решту інформації повідомлять вже зранку. Також це оптимістично прокоментував Віталій Кім, який є головою Миколаївської ОВА.

Нас це звичайно засмучує, але не зупинить,

– підкреслив Кім.

Нагадаємо про важливість не фотографувати місця влучання ракет. Адже так ви можете стати коригувальником ворожого вогню.

Зауважимо, близько 21:20 майже в усіх областях України, зокрема й Миколаївській, була загроза авіаудару. Тому місцевих мешканців закликали заховатися в укриттях.

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