У Миколаєві прогриміла серія вибухів

Російські загарбники продовжують терор українських міст. Так, під приціл ворога вкотре потрапив Миколаїв.

Вночі 15 жовтня в місті прогриміли вибухи. Про це повідомили в Суспільному.

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Вибухи у Миколаєві

О пів на 3 ночі в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Тоді ж в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.

О 2:31 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Миколаєві було чутно звук вибуху, а через 2 хвилини знову чули вибухи.

Швидкісна ціль на Миколаїв,

– написали в ПС о 2:34.

Буквально через хвилину там повідомили про рух ще однієї швидкісної цілі на місто.

О 2:38 у Миколаєві знову лунали вибухи. Моніторинговий канал пише, що попередньо було застосовано балістичні ракети "Іскандер-М".

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.