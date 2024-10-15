У Миколаєві прогриміла серія вибухів
Джерело:Суспільне
Російські загарбники продовжують терор українських міст. Так, під приціл ворога вкотре потрапив Миколаїв.
Вночі 15 жовтня в місті прогриміли вибухи. Про це повідомили в Суспільному.
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Вибухи у Миколаєві
О пів на 3 ночі в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Тоді ж в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.
О 2:31 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Миколаєві було чутно звук вибуху, а через 2 хвилини знову чули вибухи.
Швидкісна ціль на Миколаїв,
– написали в ПС о 2:34.
Буквально через хвилину там повідомили про рух ще однієї швидкісної цілі на місто.
О 2:38 у Миколаєві знову лунали вибухи. Моніторинговий канал пише, що попередньо було застосовано балістичні ракети "Іскандер-М".
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.