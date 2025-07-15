У Миколаєві прогриміли вибухи

Вранці 15 липня на Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. Згодом в обласному центрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

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Що відомо про вибухи в Миколаєві сьогодні 15.07.2025?

Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 09:47. Українські військові попередили, що російські дрони через Херсонщину курсом на Миколаївщину.

О 10:40 Повітряні сили написали, що БпЛА курсом на Очаків, Миколаїв. Уже через кілька хвилин в обласному центрі пролунав вибух.

Було чутно вибух у Миколаєві! Загроза дронів,

– наголосив міський голова Миколаєва о 10:46.

Зауважимо, що станом на 11:00 повітряна тривога на Миколаївщині триває. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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