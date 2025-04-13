13 квітня, 01:15
У Миколаєві прогримів вибух: місто атакують ворожі дрони
У Миколаєві вночі 13 квітня було чутно звук вибуху. В області у цей час була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Миколаєві
Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 00:37 13 квітня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку регіону.
Миколаївська область – загроза застосування ударних БпЛА!
– писали військові.
Пізніше у Повітряних силах зазначали, що ворожі БпЛА на південний схід від Миколаєва, рухаються у південно-західному напрямку.
Гучний звук у самому Миколаєві почули о 00:57, про що написало Суспільне.
"У Миколаєві було чутно звук вибуху", – повідомляють місцеві кореспонденти.