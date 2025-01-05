У Миколаєві прогримів вибух

Російські війська продовжують терор українських міст та сіл. Так, ввечері 5 січня у Миколаєві було чутно вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначимо, що на той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Вибух у Миколаєві

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Пізно ввечері 5 січня в Миколаєві було гучно. Зазначимо, що о 22:41 в Повітряних силах повідомили про небезпеку для жителів Миколаївської області. Так, там проінформували про рух ракети.

Ракета на півдні Миколаївщини, курс північно-західний,

– ішлося в повідомленні.

Буквально через кілька хвилин стало відомо про те, що у Миколаєві було чутно звук вибуху. Так, гучно було о 22:44, про що повідомили кореспонденти Суспільного.

Станом на 22:55 детальнішої інформації про вибух у Миколаєві немає.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.