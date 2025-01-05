У Миколаєві прогримів вибух
Російські війська продовжують терор українських міст та сіл. Так, ввечері 5 січня у Миколаєві було чутно вибух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначимо, що на той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Дивіться також Росіяни запустили на Україну "Шахеди": які області під загрозою атаки
Вибух у Миколаєві
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Пізно ввечері 5 січня в Миколаєві було гучно. Зазначимо, що о 22:41 в Повітряних силах повідомили про небезпеку для жителів Миколаївської області. Так, там проінформували про рух ракети.
Ракета на півдні Миколаївщини, курс північно-західний,
– ішлося в повідомленні.
Буквально через кілька хвилин стало відомо про те, що у Миколаєві було чутно звук вибуху. Так, гучно було о 22:44, про що повідомили кореспонденти Суспільного.
Станом на 22:55 детальнішої інформації про вибух у Миколаєві немає.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.