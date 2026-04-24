Ворожі війська продовжують тероризувати Україну. Загарбники 24 квітня запустили дрони на Миколаїв.

У місті було чути звук вибуху. Про таке поінформував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Що відомо про вибухи в Миколаєві 24 квітня?

Тривога поширилася о 8:46. Для міста оголошували загрозу ударів ворожими БпЛА. Вибух прогримів близько 8:59.

Згодом кореспонденти Суспільного повідомляли про повторний вибух вже о 9:02. Пізніше, о 9:06, дали відбій повітряної тривоги.

На момент публікації інформація про можливі наслідки атаки відсутня. Ймовірно, місцева влада надасть ці дані згодом.

Напередодні, 23 квітня, повідомлялося, що протягом найближчих 2 діб російські війська можуть здійснити масовані удари по українських містах. Моніторингові групи фіксують переміщення стратегічної авіації, що може свідчити про підготовку до обстрілів.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 квітня російські "Шахеди" теж атакували Миколаїв. Внаслідок атаки тоді було пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, авто, ЛЕП та трамвайні колії.

