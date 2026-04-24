А вночі 21 квітня окупанти тероризували Суми. Були влучання по житлових будинках, лікарні й спортивному манежу. Повідомлялося про 39 травмованих осіб, з них 25 – діти.
19 квітня ворожі БпЛА пошкодили залізничну інфраструктуру в Полтавському районі.
Ворожі війська продовжують тероризувати Україну. Загарбники 24 квітня запустили дрони на Миколаїв.
У місті було чути звук вибуху. Про таке поінформував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Тривога поширилася о 8:46. Для міста оголошували загрозу ударів ворожими БпЛА. Вибух прогримів близько 8:59.
Згодом кореспонденти Суспільного повідомляли про повторний вибух вже о 9:02. Пізніше, о 9:06, дали відбій повітряної тривоги.
На момент публікації інформація про можливі наслідки атаки відсутня. Ймовірно, місцева влада надасть ці дані згодом.
Напередодні, 23 квітня, повідомлялося, що протягом найближчих 2 діб російські війська можуть здійснити масовані удари по українських містах. Моніторингові групи фіксують переміщення стратегічної авіації, що може свідчити про підготовку до обстрілів.
Нагадаємо, що в ніч проти 20 квітня російські "Шахеди" теж атакували Миколаїв. Внаслідок атаки тоді було пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, авто, ЛЕП та трамвайні колії.
Під ударом окупантів у ніч проти 24 квітня була Одеса: у місті пошкоджені житлові будинки. На жаль, загинула подружня літня пара, ще 15 людей зазнали поранень. Також пошкоджено торговельне судно.
У Кривому Розі російські війська вдарили по об'єкту інфраструктури, через що двоє людей зазнали поранень. Напередодні ворог атакував також залізничну інфраструктуру Кривого Рогу. Були пошкодження вокзалу.
У ніч проти 23 квітня російські війська атакували Дніпро, влучивши в житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару загинули 3 людини, ще понад десяток отримали поранення, серед них є діти.
Того ж дня ворог також завдав удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирської області. Унаслідок атаки загинула жінка.
