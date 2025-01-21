21 січня 2025, 22:48
У Миколаєві пролунала серія вибухів: триває загроза БпЛА
Увечері 21 січня в Миколаєві чули щонайменше п'ять вибухів. У місті триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Про перший вибух стало відомо о 22:40.
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Вибух підтвердив і міський голова Олександр Сєнкевич.
У Миколаєві було чутно вибух. З'ясовуємо. Загроза дронів-камікадзе триває,
– написав він.
Напередодні про рух ворожих ударних БпЛА в напрямку міста із заходу і півдня повідомляли в Повітряних силах ЗСУ.