У Миколаєві пролунали вибухи: повітряної тривоги не оголошували

Пізно увечері 18 травня у Миколаєві було чути звуки вибуху. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Біля 22:24 кореспонденти Суспільного повідомили про звук вибуху у Миколаєві, передає 24 Канал.

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Вибух у Миколаєві

Наразі невідомо, що саме стало причиною вибуху у місті.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 травня Росія запустила по Україні аж 273 дрони Shahed і безпілотники-імітатори. Сили ППО знищили 88 ударних БпЛА на сході, півночі та в центрі країни.

128 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Зокрема, у Київській області загинула 27-річна жінка, постраждала її родина, також зруйновані будівлі в Обухівському та Фастівському районах.

До слова, українська розвідка попереджає, що у ніч проти 19 травня Росія планує здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс" для демонстративного тиску на Україну та Захід.