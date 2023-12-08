У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи: що про це каже місцева влада

Пізно ввечері 8 грудня у Миколаєві пролунали вибухи. Невдовзі на це відреагував міський голова Олександр Сєнкевич.

Близько 22:00 у кількох областях України пролунала повітряна тривога. Щоправда, ані Повітряні сили, ані моніторингові канали не повідомляли про загрозу. Невдовзі стало відомо, що у Миколаєві пролунали вибухи.

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Що відомо про вибухи

Отже, повітряна тривога на Миколаївщині була о 21:51. Карта "почервоніла" також на Херсонщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Кіровоградщині.

Про вибухи у Миколаєві почали писати о 22:13, а через хвилину з'явилося повідомлення від міського голови. Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті чули звук вибуху.

Миколаїв. У місті було чути звук вибуху. З'ясовуємо,

– Олександр Сєнкевич.

Тим часом телеграм-канали пишуть про можливий "прихід". Зауважимо, що відповідна інформація потребує підтвердження від місцевої влади.

Цікаво, що вже о 22:23 у всіх областях вже були відбої повітряної тривоги. 24 Канал слідкуватиме за ситуацією та повідомить вас, якщо буде відомо, що таки сталося в Миколаєві та чи була дійсно атака з боку російських військових.

Ввечері росіяни атакували Херсон

Росіяни продовжують завдавати підступних ударів. Так, о 21:01 глава Херсонської МВА Роман Мрочко написав, що у прибережних районах чути звуки вибухів. Він додав, що загарбники б'ють по місту з тимчасово окупованого лівого берега.

Тоді він закликав мешканців триматися якомога далі від вікон. Крім того, нагадав про правило двох стін.

А вже о 21:08 зазначив, що у деяких районах Херсона виникли перебої з електрикою внаслідок атаки.

О 21:22 актуалізував інформацію глава ОВА Олександр Прокудін. За його словами, ворог поцілив у житловий сектор. Відомо, що травми голови зазнала 46-річна жінка. Роман Мрочко додав, що поранена у Дніпровському районі, і що їй надали медичну допомогу.

Нагадуємо про важливість перебування в укриттях під час повітряної тривоги. Ворог надзвичайно підступний і може завдати удару у будь-який момент. Відтак, найкраще, що ви можете зробити для себе та своїх близьких, – перебувати в укритті доти, поки не буде відбою повітряної тривоги.