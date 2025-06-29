В Миколаєві пролунав вибух: на місто летіла швидкісна ціль

Росія завдала удару по Миколаєву у ніч на 29 червня. На місто летіла швидкісна ціль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві

Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили о 00:15. Вже о 01:31 в Повітряних силах повідомили, що на Миколаїв летить швидкісна ціль з півдня. За дві хвилини з'явилася інформація про ще одну повітряну ціль.

Вибухи у місті пролунали о 01:32 та 01:35. Цю інформацію також підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Зауважимо, що за даними моніторингових спільнот, росіяни атакували місто балістикою.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи на Рівненщині. Російські війська атакувала область ударними БпЛА. По ворожим цілям працювала ППО, мешканців Рівненщини закликали зберігати спокій.