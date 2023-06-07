Підрив Каховської ГЕС: у Миколаєві стрімко росте рівень води
Джерело:Олександр Сєнкевич
Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Наступного дня у Миколаєві зріс рівень води.
Про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич. За його словами, комунальники вже почали працювати.
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У Миколаєві зріс рівень води
Сєнкевич розповів, що станом на 15:00 рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 77 сантиметрів. Помітне підняття води:
- на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні,
- у яхт-клубі,
- на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки.
Усі міські служби працюють у посиленому режимі. Робимо обʼїзди, готуємо техніку,
– наголосив міський голова.
Кореспондент "Радіо Свобода" повідомив, що вода стрімко прибуває в місто. Варто зауважити, що Миколаїв розташований за понад 100 кілометрів від зруйнованої Каховської ГЕС і стоїть на іншій річці – Південний Буг.
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