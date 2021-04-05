Транспортний колапс через карантин у Миколаєві: маршрутки заповнені, таксі подорожчало – відео

У Миколаєві зранку 5 квітня через нові карантинні обмеження почалися проблеми з громадським транспортом. Маршрутки приходять на кінцеві вже заповненими та не беруть пасажирів. Служби таксі в місті значно підвищили ціни.

Через посилення карантину в Миколаєві громадський транспорт працює лише в час-пік. Також зменшили його кількість до тієї, що є у вихідні.

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Яка ситуація з маршрутками

У громадський транспорт у Миколаєві пускають людей лише на сидячі місця та за перепустками. Через це часто там не вистачає місця. Відповідно, на зупинках збираються черги.

У фейсбуці опублікували відео, на якому маршрутка приходить на кінцеву зупинку заповненою. Тому туди пускають лише декількох людей.

Однак, це також можна вважати не найгіршим варіантом розвитку подій, оскільки часто автобуси навіть не зупиняються. А маршрутки 21 і 8 просто не вийшли на маршрут.

Транспортний колапс у Миколаєві / Фото "Преступности нет"

Інший транспорт у Миколаєві

Електротранспортом у місті також нелегко скористатись. На тролейбусних зупинках збираються черги з людей, які взагалі не можуть добратися на роботу. Причина цьому – тролейбуси 3131 і 3013 почали їхати в депо майже на годину раніше, ніж мали це робити.

Служби таксі швидко скористалися цією ситуацією та підвищили ціни. Якщо раніше з мікрорайону Намив до центру можна було доїхати за 80 гривень, то зараз це коштує 112.

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Контроль поліції

На вулиці Соборній стоять працівники патрульної поліції, які заходять у кожне маршрутне таксі. Вони перевіряють, чи не занадто сильно заповнено транспорт. Наразі інформації про порушення не було.

Зупинка громадського транспорту в Миколаєві: відео Олена Клепа

У Миколаєві з 3 квітня запрацював жорсткий карантин. Окрім роботи громадського транспорту, обмеження також торкнулися шкіл і торгівлі. Докладніше читайте за посиланням.



Зони карантину та обмеження в них / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу