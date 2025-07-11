У Миколаєві вибухи: працює ППО
- У Миколаївській області оголосили повітряну тривогу пізно ввечері 11 липня через загрозу використання ворогом ударних дронів.
- Пізніше в Миколаєві було чути роботу протиповітряної оборони.
Пізно ввечері 11 липня у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Згодом пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Що відомо про вибухи в Миколаєві в ніч на 12 липня?
Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили близько 21:30. Військові попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. Згодом написали, що БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину, а також група на півдні в Чорне море.
Вже о 22:33 Повітряні сили повідомили, що ворожі дрони на Миколаївщині курсом на північно-західний напрямок.
Пізніше, о 22:55, місцеві ЗМІ написали про роботу протиповітряної оборони в Миколаєві.
Станом на 23:10 повітряна тривога в Миколаївській області триває. В жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.