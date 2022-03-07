У Миколаєві, Вінниці й інших містах Кремль підтвердив свою тактику "спаленої землі"
Джерело:Олексій Данілов
З кожним днем війни Росія все більше підтверджує, що тактика "спаленої землі" була запланованою. Про це свідчать руїни в багатьох містах, зокрема в Миколаєві та Вінниці.
Окупанти застосовують "смерчі" та ракетні удари проти мирного населення. Про це 7 березня повідомив Олексій Данілов.
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Російське керівництво завчасно і свідомо планувало тактику "спаленої землі", повного ігнорування міжнародного права, стало на шлях скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності,
– мовиться в повідомленні.
За один день російські окупаційні війська застосували "смерч" проти мирних жителів Миколаєва. У результаті обстрілу – пожежі і руйнування. Також ворог завдав ракетного удару по цивільному аеродрому в Вінниці.
Окупанти обстрілювали беззахисних людей, які евакуювалися з Бучі та Ірпеня. Бомбили міста Малин, Овруч, Коростень.
Данілов вірить у справедливість і наголошує, що майбутній трибунал над Росією стане для них показовим уроком.