У Миколаєві висадилися 4 вертольоти десанту: людей закликають не виходити на вулиці
2 березня 2022 , 10:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм Миколаївської ОДА
У Миколаєві заявили про висадку 4 вертольотів російського десанту. Вони прилетіли з боку окупованого Севастополя.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Важливо У Миколаєві оголосили повітряну тривогу: негайно в укриття
Він закликав людей терміново спуститися в укриття. Раніше у свіжій оперативній інформації Генштаб ЗСУ розповів про те, що після перегрупування військо окупанта почало свій рух у сторону Херсона та Миколаєва.
Моральний дух противника та його бажання перемогти стрімко знижуються. Цьому посприяла стійка оборона наших військових. Також відомо, що окупант зазнає втрат у всіх напрямках.
Повітряна тривога із боку Севастополя. Летять літаки,
– написав Кім.
Звернення Віталія Кіма: дивіться відео