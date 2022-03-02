У Миколаєві висадилися 4 вертольоти десанту: людей закликають не виходити на вулиці

У Миколаєві заявили про висадку 4 вертольотів російського десанту. Вони прилетіли з боку окупованого Севастополя.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Важливо У Миколаєві оголосили повітряну тривогу: негайно в укриття

Він закликав людей терміново спуститися в укриття. Раніше у свіжій оперативній інформації Генштаб ЗСУ розповів про те, що після перегрупування військо окупанта почало свій рух у сторону Херсона та Миколаєва.

Моральний дух противника та його бажання перемогти стрімко знижуються. Цьому посприяла стійка оборона наших військових. Також відомо, що окупант зазнає втрат у всіх напрямках.

Повітряна тривога із боку Севастополя. Летять літаки,

– написав Кім.

Звернення Віталія Кіма: дивіться відео