У Миколаєві внаслідок обстрілів 14 людей отримали травми, є загиблий

Російські військові знову обстріляли Миколаїв. Через цинічні обстріли окупантів відразу 14 людей отримали травми.

Постраждала дитина

Про наслідки обстрілів росіян повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Від рук російських окупантів загинула одна людина.

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За інформацією Кіма, до лікарні доставлено 14 людей. З них 11 – госпіталізовано.

Серед тих, кого госпіталізувала, 15-річна дитина. Унаслідок травм дитині доведеться робити операцію.

14 доставлено до лікарні. 11 госпіталізовано. Серед них дитина 15 років у середній тяжкості. Завтра операція. 1 померла, не врятували,

– йдеться у повідомленні Кіма.

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