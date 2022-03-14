У Миколаєві за день знайшли 8 касетних бойових елементів
14 березня 2022 , 20:50Читать новость на русском
Джерело:телеграм ДСНС України
Сьогодні, 14 березня, протягом дня групою піротехнічних робіт Головного управління ДСНС України у Миколаївській області було знайдено 8 касетних бойових елементів.
Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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Загалом було здійснено 41 залучення в місті Миколаїв.
Група піротехніків було вилучено 10 вибухонебезпечних предметів з яких 8 касетних бойових елементів та 2 протитанкові міни ТМ-62.
Фото знайдених боєприпасів:
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