У Миколаєві за день знайшли 8 касетних бойових елементів

Сьогодні, 14 березня, протягом дня групою піротехнічних робіт Головного управління ДСНС України у Миколаївській області було знайдено 8 касетних бойових елементів.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Загалом було здійснено 41 залучення в місті Миколаїв.

Група піротехніків було вилучено 10 вибухонебезпечних предметів з яких 8 касетних бойових елементів та 2 протитанкові міни ТМ-62.

Фото знайдених боєприпасів:

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