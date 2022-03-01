У Миколаєві збирають необхідні речі для військових, які боронять місто
1 березня 2022 , 09:33Читать новость на русском
Джерело:Фейсбук Олександр Сєнкевич
Волонтери оголосили про збір найнеобхідніших речей для військових, які обороняють Миколаїв.
Мер Миколаєва написав, що матраци, каремати, ковдри, балаклави – дуже потрібні сьогодні нашим військовим. Також він назвав адресу, куди потрібно везти ці речі.
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Пункти збору:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
- вул. Шевченка, 58 (центр розподілення допомоги)
- вул. Шевченка, 59/3 (між кафе Веренада і бизнес-центром Шевченківський)
- вул. Шевченка, 19а
ПІВНІЧНИЙ
- вул. Архітектора Старова (приміщення Греко-Католицького храму Покрови Пресвятої Богородиці
ТЕРНІВКА
- вул. Плевненска , 34
МАТВІЇВКА
- вул. Селікатна. 277
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН
- вул. Кузнецька, 83
ІНГУЛЬСЬКИЙ РАЙОН
- вул. Скороходова, 192ж
- Автомийка Максимум вул. 12 Продольна, 50
КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОН
- вул. Металургів, 8\4 (Терцентр соцзахисту).
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