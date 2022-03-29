У Миколаєві з'явиться Маріупольська вулиця замість Московської

29 березня 2022 , 20:06
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Джерело:

Маріупольська міська рада

Міськи голова Олександр Сєнкевич ухвалив рішеня про те, що в Миколаєві змінять вулицю Московську на Маріупольську. Таким чином місто підтримує блокадний Маріуполь.

Замість Московської в Миколаєві тепер з'явиться нова – Маріупольська.

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Мер міста Олександр Сєнкевич вже ухвалив таке рішення, повідомив радник міського голови Іван Смиренський. 

Впевнений, вона стане окрасою вільного Миколаєва, а Маріуполь, що процвітає, буде справжньою гордістю незалежної України,
– повідомив радник мера.

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Автор: Ярослава Прадід