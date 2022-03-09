Миколаєвом провезли захоплену у російських загарбників техніку: відео з новими трофеями

Українські військові продовжують збирати трофеї, захоплюючи техніку в окупантів. Цілу колону нових здобутків провезли центральною вулицею Миколаєва.

Трофейну російську техніку, яка маркована нацистським символом Z, уже українізували: на неї нанесли синьо-жовту символіку та встановили наші стяги.

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Серед захопленої техніки, що тепер служитиме на благо Україні, – дві бойові машини десанту (БМД), авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С" та вантажівка КамАЗ.

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Відзначимо, що вже кілька днів у Миколаєві точаться запеклі бої. Загарбники намагаються прорватися в місто, але наші захисники дають їм гідну відсіч. У підсумку російські солдати цілими групами здаються у полон.

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