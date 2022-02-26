Миколаїв готується до кругової оборони: до міста прориваються 12 танків

У Миколаєві сили територіальної оборони готуються до захисту. До міста, за словами місцевої влади, йде колона з 12 танків.

Для організації оборони є ще приблизно 5 годин. Про це повідомляє голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

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Пряма команда – готуватися до кругової оборони міста. Зараз мобілізуємо усі сили військових по периметру, де працює важка артилерія,

говорить Віталій Кім.

Також очільник облдержадміністрації пропонує будувати барикади. Так місто не дозволить окупантам зайти в конкретні райони міста.

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