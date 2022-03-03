Миколаїв можуть атакувати у п'ятницю, треба готуватися, – мер Сєнкевич

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич попередив містян про ймовірну небезпеку. За його словами, місто можуть атакувати у п'ятницю, 4 березня.

Мер закликав готуватися. Однак висловив сподівання, що атаки все ж таки не станеться.

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Сєнкевич запевнив, що місто оборонятиметься.

Війська сьогодні обходять місто, не зрозуміло для чого. Можливо, це роблять для того, щоб взяти нас в кільце. Можливо, хочуть зажимати Київ або ж налагодити переправу і переходити в Одесу,

– пояснив мер Миколаєва.

Він закликав зберігати спокій та "не дивитись панічні відео в інтернеті".

Сєнкевич про ситуацію у Миколаєві: дивіться відео

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