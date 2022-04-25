Миколаїв обстріляли зі "Смерчів", а Очаків – протикорабельними X-35: відео наслідків

25 квітня 2022 , 22:42

Джерело:

ОК "Південь"

Російські війська 25 квітня вкотре обстріляли Миколаїв із ракетних систем залпового вогню типу "Смерч". Також окупанти атакували ракетами X-35 місто Очаків, що розташоване неподалік.

Обидві атаки трапилися зранку та були спрямовані на цивільні об'єкти. Про це повідомило оперативне командування "Південь". 

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Постраждала щонайменше одна людина 

На оприлюдненому командуванням відео показали наслідки обстрілу в Миколаєві. Там росіяни атакували житловий масив і внаслідок цього постраждала одна людина. 

Окрім того, зруйновано цех приватного підприємства харчової промисловості, пошкоджено продуктовий супермаркет, вибито вікна у багатьох квартирах, 
– додали в ОК "Південь". 

В Очакові ударили по цивільних об'єктах вздовж берегової лінії. У них поцілили протикорабельними ракетами типу Х-35. 

Наслідки обстрілу в Миколаєві: дивіться відео 

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Автор: Олександр Марчак