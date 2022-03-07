Миколаїв обстрілювали "Смерчами": по місту є нерозірвані снаряди росіян
Джерело:телеграм-канал ДСНС
Зранку 7 березня російські загарбники атакували Миколаїв. Житлові масиви міста обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч".
Таку інформацію підтвердили у ДСНС. Внаслідок ворожої атаки спалахнуло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості.
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По місту залишилися снаряди
Місцеві рятувальники повідомили про численні випадки виявлення вибухонебезпечних предметів житловому секторі. Масштаби руйнування у Миколаєві наразі ще встановлюються.Важливо! Якщо бачите снаряд, який не розірвався, не підходьте, не піднімайте і не намагайтеся самостійно пересунути його. Телефонуйте піротехнікам на 101, 102.
Раніше міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що росіяни, як і по всій Україні, цинічно цілився саме по будинках мирних жителів. Про постраждалих або жертв поки нічого невідомо.
Окупанти поцілили у житлові будинки / Фото ДСНС
Росіяни обстріляли Миколаїв / Фото ДСНС
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