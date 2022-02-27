Миколаїв після нічних обстрілів: місцеві показали відео

У ніч проти 27 лютого в Миколаєві лунали постріли. Місцеві жителі опублікували відео наслідків.

Наразі ситуація в Миколаєві – контрольована. Техніка, яка наразі перебуває на території населеного пункту, належить ЗСУ. Про це зранку 27 лютого повідомив міський голова.

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У мережі очевидці опублікували відео з центру Миколаєва. На ньому видно, що дороги всіяні багатьма уламками, зірвано асфальт, вибиті вікна в магазинах.

Центр Миколаєва після обстрілів: дивіться відео

Відомо, що вночі 27 лютого в Миколаєві працювали диверсійно-розвідувальні групи ворога. Однак ЗСУ міцно тривають оборону.

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