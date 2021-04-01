Транспорт лише за перепустками і дистанційне навчання: Миколаїв посилює карантин

Влада Миколаєва вирішила посилити карантин. У місті запроводять жорсткіші заходи, зокрема щодо руху транспорту та навчання.

Громадський транспорт працюватиме лише у визначені години. Водночас школярі після канікул перейдуть на дистанційну освіту. Про це заявив міський голова Олександр Сєнкевич.

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За його словами, у регіоні – складна епідеміологічна ситуація. Вона пов'язана зі зростанням захворюваності на COVID-19.

Додаткові епідеміологічні заходи у Миколаєві

Тому у Миколаєві ухвалять низку додаткових заходів щодо курсування транспорту:

від 3 квітня транспорт працюватиме з 6:30 по 09:00 години та з 16:30 по 19:00;

для проїзду треба обов'язково мати не лише перепустку, а й документи, які ідентифікують особу.

Школярі – на дистанційному навчанні

Згідно з новими обмеженнями, школярі після канікул повернуться на дистанційне навчання. Дитячі садочки, як розповів мер, продовжать працювати, але прийматимуть дітей у тих батьків, які працюють.

Яка ситуація з COVID-19 на Миколаївщині

В Миколаївській області, за словами Сєнкевича, перевищено епідпоріг майже на 20%. Водночас показник рівня госпіталізації становить понад 108 осіб на 100 тисяч населення за норми до 60.

Завантаженість ліжок з киснем – майже 70%. Водночас норма становить до 65%.