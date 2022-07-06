Мстять нашим хлопцям, – мер розповів про влучання у військовий об'єкт у Миколаєві

Російські вбивці 4 липня обстріляли Миколаїв. Окупанти частково зруйнували 10 будинків.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на брифінгу, передає 24 канал.

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"Попали росіяни й в один військовий об'єкт. Я можу про це сказати, бо після того, як наша 79 бригада в перші дні війни отримала руйнування одного з корпусів, вона виїхала зі свого військового містечка й поїхала на Схід", – сказав мер.

Не перше влучання

Сєнкевич зазначив, що за час відсутності у військовому містечку 79 бригади, росіяни продовжують бомбардувати їхні приміщення. Минулого тижня зруйнували одну з будівель – казарму. Іншу пошкодили, а 4 липня прилетіло у цю ж саму будівлю, яка вже зруйнована.

Складається враження, що наша 79 бригада їм там добре насипає й вони просто мстяться, руйнуючи це містечко,

– сказав міський голова.

Він зазначив, що звичайно, поряд є багатоповерхівки, які страждають. Там вилітають вікна. Після останнього обстрілу люди не могли навіть вийти з під'їзду, бо у них заклинило металеві двері.

Інші руйнування

Крім цього, росіяни атакували палац культури Корабельного району. Сєнкевич зазначив, що у Миколаєві було 2 таких об'єкти. Вони побудовані за типовим радянським проєктом.

"Палац зруйнований вщент. На відео видно костюми дітей, музичні інструменти, зруйновану глядацьку залу й не видно жодного військового об'єкта. Звичайно, що люди після вибуху одразу зробили відео навіть до офіційних повідомлень. Але ці всі публікації доводять, що об'єкт повністю цивільний. Там постраждали три людини", – розповів мер.

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Ситуація в місті

За словами Сєнкевича, з першого дня війни Миколаїв почав окопуватись. Тобто 24 почалось повномасштабне вторгнення й комунальні служби будували блокпости, копали траншеї, робили бліндажі. Наразі у Миколаєві будують чергову лінію оборони.

"Готуємо сюрпризи для російських окупантів, тому місто захищене. Військова присутність дуже хороша. Люди налаштовані на перемогу. Наразі немає району чи мікрорайону у Миколаєві, який би не був обстріляний", – додав Сєнкевич.

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