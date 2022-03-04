Миколаїв у трійці областей, які добре обороняються, – голова ОВА
4 березня 2022 , 10:36Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Віталія Кіма
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуцію в області. За його словами, це один із регіонів, де найкраще вдається оборонятися від росіян.
Відповідний допис Кім опублікував у своєму телеграм-каналі зранку 4 березня. Він пояснив, що зараз місто розгортає новий план оборони, щойно завершилася нарада.
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Подробиці будуть згодом
"Трофеїв багато, хорошо багато. Вибачте, будь ласка, але детальніше розповім про це трохи згодом", – зазначив голова Миколаївської ОВА.
Ситуація на Миколаївщині
- Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Півдні ворог хоче прорватися до Миколаєва. До 15 батальйонних тактичних окупанти зосередили на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.
- Крім цього, Росія почала масово перевозити злочинців із тимчасово окупованого Криму, аби влаштовувати безлад в області.
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