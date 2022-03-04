Миколаїв у трійці областей, які добре обороняються, – голова ОВА

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуцію в області. За його словами, це один із регіонів, де найкраще вдається оборонятися від росіян.

Відповідний допис Кім опублікував у своєму телеграм-каналі зранку 4 березня. Він пояснив, що зараз місто розгортає новий план оборони, щойно завершилася нарада.

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Подробиці будуть згодом

"Трофеїв багато, хорошо багато. Вибачте, будь ласка, але детальніше розповім про це трохи згодом", – зазначив голова Миколаївської ОВА.

Ситуація на Миколаївщині

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Півдні ворог хоче прорватися до Миколаєва. До 15 батальйонних тактичних окупанти зосередили на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

Крім цього, Росія почала масово перевозити злочинців із тимчасово окупованого Криму, аби влаштовувати безлад в області.

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