Миколаїв забезпечений світлом, газом та водою, – мер міста Сєнкевич
Ситуація у Миколаєві контрольована. Жителі міста забезпечені водою, електроенергією та теплопостачанням.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі 24 каналу. Окрім цього, він повідомив, що безкоштовно курсують трамваї та тролейбуси.
До слова Нас бомбардують касетними снарядами, які заборонені, – мер Миколаєва
"Ситуація в місті Миколаєві нормальна, порівнюючи з містами, які на межі виживання", – сказав він.
Черги до банкоматів та магазинів
Однак, за його словами, біля банкоматів великі черги. Водночас через те, що місто має лише один відкритий коридор, в магазини надходить не така велика кількість продуктів.
"Є черги в магазини, люди закупаються невеликим асортиментом", – зазначив Сєнкевич.
Він також закликав людей, які стоять в чергах під час повітряної тривоги, ховатись у безпечне місце та використовували правило "двох стін".
Останні снаряди прилетіли якраз в один із магазинів, де загинуло 9 людей, які стояли в черзі. Закликаю всіх містян, щоб вони використовали правило "двох стін". Це дуже сильно рятує життя,
– додав мер міста.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич про ситуацію в місті: дивіться відео