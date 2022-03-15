Миколаїв забезпечений світлом, газом та водою, – мер міста Сєнкевич

Ситуація у Миколаєві контрольована. Жителі міста забезпечені водою, електроенергією та теплопостачанням.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі 24 каналу. Окрім цього, він повідомив, що безкоштовно курсують трамваї та тролейбуси.

До слова Нас бомбардують касетними снарядами, які заборонені, – мер Миколаєва

"Ситуація в місті Миколаєві нормальна, порівнюючи з містами, які на межі виживання", – сказав він.

Черги до банкоматів та магазинів

Однак, за його словами, біля банкоматів великі черги. Водночас через те, що місто має лише один відкритий коридор, в магазини надходить не така велика кількість продуктів.

"Є черги в магазини, люди закупаються невеликим асортиментом", – зазначив Сєнкевич.

Він також закликав людей, які стоять в чергах під час повітряної тривоги, ховатись у безпечне місце та використовували правило "двох стін".

Останні снаряди прилетіли якраз в один із магазинів, де загинуло 9 людей, які стояли в черзі. Закликаю всіх містян, щоб вони використовали правило "двох стін". Це дуже сильно рятує життя,

– додав мер міста.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич про ситуацію в місті: дивіться відео