Закривати Миколаїв плануємо через тиждень – два, – Кім

Вже через 1 – 2 тижні Миколаїв на кілька днів закриють. Все для того, щоб виловити в місті колаборантів.

Виглядатиме це для звичайних мешканців як затяжна комендантська година. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише 24 канал.

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Закривати місто ми плануємо разом з військовими через тиждень – два. Крім того, що у нас там є певні завдання, ми ще будемо відпрацьовувати роботу блокпостів та працювати з ДРГ. Це два в одному,

– пояснив глава ОВА.

На питання журналістки про те, чи доречно заздалегідь повідомляти про закриття міста, адже зловмисники матимуть час приховати сліди своїх злочинів, Кім відповів: "Ми розуміємо, що ми робимо. Це правильний крок".

Чиновник зазначив, що за 2 – 3 дні до закриття міста населення попередять про це. Адже люди повинні встигнути запастися продуктами.

Скільки людей повідомили про колаборантів, щоб отримати 100 доларів

Нещодавно Кім заявив, що платитиме по 100 доларів людям, які здаватимуть коригувальників ворожого вогню. Лише за 2 дні надійшло вже 96 повідомлень про колаборантів. Зараз всю інформацію перевіряють.

До речі, росіяни за інформацію платять зрадникам по 1,5 тисячі гривень. На співпрацю з ними переважно погоджуються люди, які перебувають у важкому фінансовому становищі або мають нестійку психіку. Кім зазначив, що колаборантів небагато, але вони завдають серйозної шкоди.

Більше про закриття Миколаєва дивіться у відео: