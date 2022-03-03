Миколаїв збирає допомогу на випадок оточення, але робить усе, аби запобігти йому, – глава ОВА

У Миколаївській області збирають гуманітарну допомогу на випадок оточення міста ворогом. Однак там роблять все, аби росіяни не окупували його.

Про ситуацію у Миколаєві станом на 22:55 2 березня розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він наголосив, що місто готується до різних сценаріїв.

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Миколаїв збирає гумдопомогу

За словами Кіма, багато добрих людей з-за кордону та з інших куточків України відправляють на Миколаївщину гуманітарну допомогу.

Вона необхідна нашому місту на той випадок, якщо ми потрапимо в оточення,

– зазначив глава ОВА.

Однак він уточнив, що місто робитиме все, аби не дати ворогу можливості атакувати його.

Окрім того, у Миколаїв прямує дуже багато зброї, яка допоможе вигнати орків. "Якщо хтось з них нас зараз слухає, їм це дуже не сподобається, особливо танкістам – нам пообіцяли Javelin", – додав Кім. Він уточнив, що не скаже, коли отримає їх, а лише тоді, коли буде змога їх використати. Звісно, тільки для захисту.

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