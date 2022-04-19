Миколаївщина під загрозою ракетних та артилерійських ударів: важка ситуація з водопостачанням

У Миколаївській області досі зберігається вкрай висока загроза обстрілів. Також у регіоні є певні проблеми з водопостачанням.

Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь". Мовиться поо ситуацію в регіоні станом на 18 квітня.

Напередодні У Миколаєві прогриміли вибухи

Військові готуються до всього

Захисники південної частини країни повідомляють, що обстріли можуть бути різні. Тобто артилерійські та ракетні. Проте ЗСУ готуються до всіх варіантів розвитку подій.

Щодо постачання води, то зараз ситуація справді складна. Проте органи місцевої влади роблять усе, щоб допомогти людям. У цьому, зокрема, допомагає і гуманітарна підтримка сусідніх областей.

Зведення за добу від ОП "Південь": дивіться відео

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