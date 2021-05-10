На Миколаївщині чоловік влаштував стрілянину під магазином: є поранені

Поліція в Миколаївській області розслідує обставини конфлікту зі стріляниною. 9 травня чоловік з рушниці вистрілив у 38-річного місцевого мешканця.
Джерело:поліція Миколаївської області
46-річний зловмисник прострілив постраждалому ногу. Його одразу доправили до лікарні і надали необхідну допомогу.
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Подробиці стрілянини на Миколаївщині
9 травня до Доманівського відділення поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля місцевого магазину. Очевидці заявили, що чоловік отримав вогнепальне поранення.
Працівники слідчо-оперативної групи поліції встановили, що між двома компаніями відпочивальників стався конфлікт. Під час сварки 46-річний чоловік дістав з автомобіля рушницю і вистрілив в ногу одного з учасників сутички.
Поліцейські затримали стрілка й вилучили в нього зброю. 38-річного постраждалого з пораненням відвезли до лікарні, його життю нічого не загрожує.
Що загрожує зловмиснику
Правоохоронці наразі проводять слідство і з'ясовують деталі інциденту. 46-річному чоловіку найближчим часом буде повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 296 "Хуліганство із застосуванням зброї".
Поліція також обиратиме запобіжний захід підозрюваному. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.