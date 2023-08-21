Безпідставно нарахував підлеглим 5,4 мільйона: ДБР вручило підозру командиру з Миколаївщини

ДБР повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини. За даними слідства, він безпідставно нарахував майже 5,5 мільйона гривень підлеглим, які тривалий час не з'являлися на службі.

Уже розпочато процес відшкодування грошей. Підозрюваному загрожує до 8 років в'язниці.

Дивіться також Довідки про непридатність по 370 тисяч гривень: у Києві викрили голову ВЛК

Нараховував зарплату навіть тим, хто по 3 місяці не з'являвся на службі

​Слідство встановило, що посадовець був зобов'язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та упродовж трьох днів не повернулися до місця служби.

Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу. Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 мільйона гривень. Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету,

– зазначили в ДБР.

Радимо прочитати Той, хто готував війну․ Як Кремль задовго до 2014-го планував розділення України

Командиру однієї з військових частин Миколаївщини повідомили про підозру / ДБР

Ексначальник прикордонного загону завдав збитків на 5,3 мільйона гривень