Безпідставно нарахував підлеглим 5,4 мільйона: ДБР вручило підозру командиру з Миколаївщини
Джерело:Державне бюро розслідувань
ДБР повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини. За даними слідства, він безпідставно нарахував майже 5,5 мільйона гривень підлеглим, які тривалий час не з'являлися на службі.
Уже розпочато процес відшкодування грошей. Підозрюваному загрожує до 8 років в'язниці.
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Нараховував зарплату навіть тим, хто по 3 місяці не з'являвся на службі
Слідство встановило, що посадовець був зобов'язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та упродовж трьох днів не повернулися до місця служби.
Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу. Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 мільйона гривень. Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету,
– зазначили в ДБР.
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Ексначальник прикордонного загону завдав збитків на 5,3 мільйона гривень
- В Офісі генпрокурора розповіли, що ексначальник Херсонського прикордонного загону завдав державі збитків на 5,3 мільйона гривень. Йому повідомили про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби.
- За даними слідства, підозрюваний з березня по липень 2022 року під час тимчасової окупації Херсонщини не здійснював перевірку наявності на службі особового складу прикордонного загону.
- "Військовослужбовцям, які не виконували завдання із захисту національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії та були відсутні у частині, незаконно нарахували та виплатили збільшену додаткову грошову винагороду на загальну суму 5,3 мільйона гривень", – зазначили в Офісі генпрокурора.
- Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.