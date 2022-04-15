На Миколаївщині морпіхи знищили російський танк, що намагався заховатися

Українські військові продовжують знищувати ворожу техніку. Так, на Миколаївщині російські окупанти не дорахуються ще одного свого танка.

Як зазначили в Оперативному командуванні "Південь", ворожий танк намагалися замаскувати. Але наші дрони працюють значно краще, ніж російські загарбники з лопатами.

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Тепер танку жодне маскування не потрібне

На Миколаївщині ранок морських піхотинців починається не тільки з кави, а з гарячого привітання російським танкістам,

– йдеться у дописі.

На відео можна побачити зліва останнє "прижиттєве" фото ворожого танка. А сам ролик показує нам філігранну роботу українських військових. У командуванні додали, що наші морпіхи продовжують переконувати окупантів, що їм в Україні ніхто не радий.

Дивіться, як наші бійці знищують танк окупантів:

Зауважимо, що в окупантів ще досить багато такого залізяччя. Тож ми дуже тішимося щоразу, коли наші хлопці підбивають, знищують або відбирають російські машини. Це дозволяє врятувати безліч життів як серед військових, так і цивільних.

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