В Одесі та області, а також на Миколаївщині оголосили повітряну тривогу
5 березня 2022 , 05:11Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Одеса
На Миколаївщині та Одещині оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно піти в укриття.
Інформація про загрозу авіаудару надійшла о 05:04.
Важливо У Харкові бомблять практично всі райони: місто тримає оборону
Зауважимо, що сирени завили майже одночасно у:
- Ізмаїлі,
- Березівці,
- Южному,
- Білгород-Дністровському,
- Кілії,
- Чорноморську,
- Біляївці,
- Одесі.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що над Білгородом-Дністровським помітили літак. Також сирени завили на Миколаївщині.
Якщо ви почули сирени, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
- взяти аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
- терміново піти до найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися.
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