В Одесі та області, а також на Миколаївщині оголосили повітряну тривогу

На Миколаївщині та Одещині оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно піти в укриття.

Інформація про загрозу авіаудару надійшла о 05:04.

Важливо У Харкові бомблять практично всі райони: місто тримає оборону

Зауважимо, що сирени завили майже одночасно у:

Ізмаїлі,

Березівці,

Южному,

Білгород-Дністровському,

Кілії,

Чорноморську,

Біляївці,

Одесі.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що над Білгородом-Дністровським помітили літак. Також сирени завили на Миколаївщині.

Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

терміново піти до найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися.

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